Борис Игнатьев: Я бы не сказал, что «Спартак» засуживают. Команда играет посредственно

Борис Игнатьев прокомментировал высказывания владельца «Спартака» Леонида Федуна о частых ошибках арбитров на матчах красно-белых.

«Я бы не сказал, что «Спартак» в этом сезоне засуживают, – заявил Игнатьев в интервью «РИА Новости». – Да, судьи ошибаются, попадают эти ошибки на матчи «Спартака», но ведь то же самое может сказать и ЦСКА после назначенных пенальти. Я считаю, что VAR расставляет акценты в череде решений, за которыми видится справедливость. Когда не было VAR, было больше несправедливости. Сейчас же торжествует справедливость. Но я должен сказать, что судейский вопрос – один из тех, за которые можно спрятаться.

Леонид Федун, когда говорит о судействе «Спартака», уводит в сторону команду и игроков от истинного положения вещей. И от того, что надо обращать внимание на себя. Это эмоциональные вcплески, когда он говорит такое. «Спартак» ведь играет неважно. Объективности ради надо сказать, что «Спартак» играет посредственно. Желание, стремление и эмоции есть, но нет ничего такого разумного в игре, что позволяло бы сказать, что это команда серьезного калибра».

Федун после победы «Спартака» над «Ахматом» в 28-м туре чемпионата России (3:0 дома) заявил следующее:

«Предлагаю организовать хештег «Cудите «Спартак» как «Зенит». И мы будем чемпионами».