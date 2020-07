«Спартак» поблагодарил Шюррле за игру, отреагировав на заявление немца о завершении карьеры

Пресс-служба «Спартака» в твиттере отреагировала на решение Андре Шюррле завершить карьеру футболиста в 29 лет.

«Печально слышать, что Андре Шюррле уходит из футбола. Спасибо за все эмоции и тот опыт, который ты дал нам в нынешнем сезоне. Тебя в любое время с радостью ждут в Москве», – сказано в сообщении.

Sad to hear André Schürrle has retired from football. Thanks for all emotions and experience you gave to us this season!



You’ll always be welcomed in Moscow anytime soon, @Andre_Schuerrle ❤️ pic.twitter.com/06CQjYWFOZ