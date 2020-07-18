Команда Виктора Булатова сыграет в Калуге

Этим двум коллективам в августе предстоит взять старт в Профессиональной футбольной лиге. Если калужане – старожилы турнира, то смоленские «волки» - дебютанты. В минувшем сезоне «горожане» стали девятыми в зоне «Центр» ПФЛ, а смоляне выиграли первенство СФФ «Центр» и по спортивному принципу завоевали право выступать в ПФЛ.

«Красный», возглавляемый экс-полузащитником московского «Спартака» Виктором Булатовым, в это межсезонье сыграл один матч. Смоляне в Брянске добыли ничью с местным «Динамо», готовящимся выступать в ФНЛ. Что касается «Калуги», то она была бита «Чертаново» (0:3), который является одним из лидеров ФНЛ. Кроме того, калужане сыграли вничью с земляками «Красного» - ФК «Смоленск» (0:0).