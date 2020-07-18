ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
18 июля 07:22

Команда Виктора Булатова сыграет в Калуге

В воскресенье ФК «Красный», представляющий Смоленскую область, сразится с ФК «Калуга».

Этим двум коллективам в августе предстоит взять старт в Профессиональной футбольной лиге. Если калужане – старожилы турнира, то смоленские «волки» - дебютанты. В минувшем сезоне «горожане» стали девятыми в зоне «Центр» ПФЛ, а смоляне выиграли первенство СФФ «Центр» и по спортивному принципу завоевали право выступать в ПФЛ.

«Красный», возглавляемый экс-полузащитником московского «Спартака» Виктором Булатовым, в это межсезонье сыграл один матч. Смоляне в Брянске добыли ничью с местным «Динамо», готовящимся выступать в ФНЛ. Что касается «Калуги», то она была бита «Чертаново» (0:3), который является одним из лидеров ФНЛ. Кроме того, калужане сыграли вничью с земляками «Красного» - ФК «Смоленск» (0:0).

источник: «Советский спорт»
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Razer представила первую компактную клавиатуру Huntsman MiniАлена Косторная завершит карьеру после следующей ОлимпиадыМесси назван лучшим бомбардиром XXI века по соотношению голов к сыгранным матчамМуж опубликовал деликатное фото Пэйдж Ван Зант ради веселья«Предпочел бы не видеть ее»: откровения АршавинаЛипницкая призналась, от кого ждет ребенка
Команда Виктора Булатова сыграет в Калуге
В воскресенье ФК «Красный», представляющий Смоленскую область, сразится с ФК «Калуга».
18.07.2020 07:22
Футбол
«Уэска» вслед за «Кадисом» гарантировала себе возвращение в примеру
Сезон в сегунде завершится 20 июля.
18.07.2020 00:00
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Вест Хэм» обыграл «Уотфорд» и почти обеспечил себе спасение от вылета
Команда Дэвида Мойеса за два тура до конца чемпионата АПЛ опережает на шесть очков «Борнмут» и «Астон Виллу».
17.07.2020 23:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Гол Головина помог «Монако» выиграть спарринг против «Серкля Брюгге»
Российский вратарь Митрюшкин отыграл 27 минут, выйдя на замену.
17.07.2020 23:11
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Спартак» поблагодарил Шюррле за игру, отреагировав на заявление немца о завершении карьеры
Свои последние матчи чемпион мира 2014 года сыграл за московскую команду на правах аренды.
17.07.2020 22:52
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Борис Игнатьев: Я бы не сказал, что «Спартак» засуживают. Команда играет посредственно
Бывший тренер сборной России считает, что разговоры о работе судей уводят в сторону от обсуждения подлинных проблем красно-белых.
17.07.2020 22:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Городея» обыграла «Белшину», забив победный мяч на последних секундах встречи
В компенсированное время второго тайма соперники наколотили друг другу три гола.
17.07.2020 22:05
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Лидс» под руководством Бьелсы завоевал право вернуться в АПЛ спустя 16 лет
В прошлом клуб из Йоркшира трижды выигрывал чемпионат Англии.
17.07.2020 21:51
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Источник: РФС признает Дзюбу лучшим игроком сезона
За один тур до конца чемпионата нападающий «Зенита» с 17 забитыми мячами возглавляет список лучших бомбардиров.
17.07.2020 21:33
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Касильяс вернется в «Реал» и станет помощником президента
Бывший голкипер сборной Испании завершил карьеру в прошлом году.
17.07.2020 20:58
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика