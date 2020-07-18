Жозе Моуринью: Для некоторых клубов все легко - нарушаете правила, тратите деньги, получаете игроков

- Для некоторых клубов это легко: вы нарушаете правила, тратите деньги и получаете игроков. Мы должны быть реалистами. Я знаю, где находятся лучшие игроки в мире, если мы сядем и выпьем кофе, могу дать вам список лучших игроков в мире по позициям. Самое главное – оставаться реалистами, анализируя возможности трансферного рынка - клубы, которые готовы продавать, игроки в последние годы их контракта, команды, готовые заключать креативные сделки. Я точно знаю, что нам нужно, что бы мы хотели.

Я знал, что такое «Тоттенхэм», еще до того, как подписал свой контракт. У меня были встречи с разными людьми в клубе. Думаю, что в то время мы были на 10–15 очков позади от попадания в Лигу чемпионов, поэтому для меня нет сюрпризов. Клуб также узнал меня лучше, думаю, что только об этом может рассказать председатель мистер Дэниэл Леви. Я открыт и прагматичен. Мне нравится делать отчеты для клуба, проектировать будущее. Со мной довольно легко работать. Думаю, что у нас все хорошо, потому что мы понимаем друг друга, - цитирует Моуринью Goal.com.

Напомним, что за два тура до завершения чемпионата Англии «Тоттенхэм», набрав 55 очков, занимает седьмое место в турнирной таблице АПЛ, потеряв шансы на попадание в число участников следующего розыгрыша Лиги чемпионов.