Рамос поблагодарил фанатов, не ставших праздновать чемпионство на улицах Испании

«Без сомнения, лучшие болельщики в мире. Спасибо вам», - написал Рамос в своем инстаграм.

В четверг «Реал» обыграла «Вильярреал» (2:1) в домашнем матче 37-го тура чемпионата Испании и стал недосягаем для идущей на втором месте «Барселоны». Таким образом, мадридская команда в 34-й раз стала обладателем титула чемпиона Испании.

Напомним, что ране мадридский клуб призвал болельщиков воздержаться от массовых скоплений в случае завоевания чемпионства.