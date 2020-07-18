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18 июля 10:34

Златан Ибрагимович – о сотом матче за «Милан»: «К счастью, у меня нет здесь конкурентов»

Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что у него нет конкуренции в итальянской команде.

«Привет всем, спасибо за все ваши поздравления в связи с моим сотым появлением в цветах россонери. Для меня большая честь выступать за «Милан», я надеюсь сыграть еще много матчей. Спасибо моим партнерам по команде, я не смог бы сделать это без вас. К счастью, у меня нет здесь конкурентов», - сказал 38-летний форвард в видео, опубликованном в официальном аккаунте клуба в твиттере.

Напомним, что Ибрагимович забил 62 гола и сделал 27 передач в своих 100 матчах за «Милан» и помог клубу выиграть свой последний скудетто в сезоне-2010/11.

источник: ФК «Милан»
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Златан Ибрагимович – о сотом матче за «Милан»: «К счастью, у меня нет здесь конкурентов»
Нападающий «Милана» Златан Ибрагимович заявил, что у него нет конкуренции в итальянской команде.
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