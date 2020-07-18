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18 июля 10:49

Артуро Видаль: Вчера был грустный день, но на этом сезон не заканчивается

Полузащитник «Барселоны» Артуро Видаль заявил, что команда готова к борьбе в Лиге чемпионов.

«Вчера был грустный день, мы проиграли невероятную лигу и оставили образ, который не соответствует нашему прекрасному клубу. Но на этом сезон не заканчивается, остается самое красивое соревнование, и все вместе мы будем бороться до конца за нашу цель», - написал Видаль в своем инстаграм.

Ранее бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что «Наполи» «представляет реальную опасность» для каталонской команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 8 августа в Испании.

источник: Instagram
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Артуро Видаль: Вчера был грустный день, но на этом сезон не заканчивается
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