Артуро Видаль: Вчера был грустный день, но на этом сезон не заканчивается

«Вчера был грустный день, мы проиграли невероятную лигу и оставили образ, который не соответствует нашему прекрасному клубу. Но на этом сезон не заканчивается, остается самое красивое соревнование, и все вместе мы будем бороться до конца за нашу цель», - написал Видаль в своем инстаграм.

Ранее бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что «Наполи» «представляет реальную опасность» для каталонской команды в Лиге чемпионов.

Напомним, что первый матч 1/8 финала Лиги чемпионов между «Барселоной» и «Наполи» завершился со счетом 1:1. Ответная встреча пройдет 8 августа в Испании.