Виктор Фонт: «Барселона» рискует стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед»

- Конкуренция в последнее десятилетие становилась все более и более серьезной. Посмотрите даже у команд в АПЛ, которыми грамотно управляют и вкладывают большие деньги, финансы и экономическая модель задействованы до предела. Если мы не сделаем то, что пытаемся, «Барселона» рискует стать новым «Миланом» или «Манчестер Юнайтед», - цитирует Фонта BBC.

Отметим, что «Милан» последний раз выигрывал серию А в сезоне-2010/11, в то время как «Манчестер Юнайтед» не выиграл премьер-лигу с сезона-2012/13.

Напомним, что Фонт, который работает над своим президентским проектом с 2013 года, собирается бросить вызов нынешнему главе «каталонцев» Жозепу Марии Бартомеу в 2021 году.

Ранее бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что «Наполи» «представляет реальную опасность» для каталонской команды в Лиге чемпионов.