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18 июля 12:00

Виктор Фонт: Месси расстроен и сомневается в том, что делать дальше

Кандидат в президенты «Барселоны» Виктор Фонт рассказал, что капитан каталонской команды Лионель Месси расстроен и на данный момент не знает, как поступить дальше.

- Он расстроен и сомневается в том, что делать дальше. Он, вероятно, немного разочарован, так как год за годом он не может выиграть Лигу чемпионов. Именно на это нужно обратить внимание. Мы хотим, чтобы он понимал, что если мы будем руководить клубом со следующего лета, то создадим все условия, чтобы максимально усилить клуб, чтобы в последние годы своей карьеры Месси мог бороться за победу в Лиге Чемпионов, - цитирует Фонта BBC.

Отметим, что контракт Месси с «Барселоной» рассчитан до лета 2021 года.

Напомним, что Фонт, который работает над своим президентским проектом с 2013 года, собирается бросить вызов нынешнему главе «каталонцев» Жозепу Марии Бартомеу в 2021 году.

Ранее бывший нападающий «Барселоны» Ривалдо заявил, что «Наполи» «представляет реальную опасность» для каталонской команды в Лиге чемпионов.

источник: BBC
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