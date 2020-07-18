Мартинес отказал «Манчестер Сити» ради перехода в «Барселону»

Как сообщает Gazzetta dello Sport, аргентинец отказался от перехода в «Манчестер Сити», так как в приоритете форварда остается подписание контракта с «Барселоной».

Напомним, что за трансфер Мартинеса «Интер» по-прежнему хочет получить 111 миллионов евро, установленные в качестве отступных, но готовы сделать скидку и продать нападающего за 90 миллионов, если «Барселона» отправит в Италию защитника Нельсона Семеду или полузащитника Артуро Видаля.

Добавим, что в текущем сезоне 22-летний аргентинец провел 40 матчей за «Интер» во всех турнирах, записав на свой счет 18 забитых мячей и шесть голевых передач.