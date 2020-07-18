Ашот Хачатурянц: Когда «Спартак» не показывает игру, начинается поиск виновных

Ашот Хачатурянц высказался по поводу недовольства со стороны московского «Спартака» по поводу работы судей.
Глава судейского комитета РФС дал интервью для программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры», которая выйдет сегодня в эфире телеканала «Матч Премьер» в 21:05 мск. Отрывок интервью был показан в анонсе.
«Спартак» – это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков, – отметил Хачатурянц. – Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных. Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу красно-белых. Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами».
Завтра 19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в полуфинале Кубка России.
За тур до конца чемпионата команда Доменико Тедеско занимает девятое место, набрав 36 очков.
В новых «Инсайдерах» Ашот Хачатурянц — глава судейского комитета РФС — рассказал о том, почему решил пойти в самую критикуемую структуру футбола, почему фанаты «Спартака» не довольны судейством и как проверяли Лапочкина на беспристрастность.— МАТЧ ПРЕМЬЕР (@matchpremier) July 18, 2020
📺 Сегодня в 21:05 на #МАТЧПРЕМЬЕР pic.twitter.com/vFF1f6Z5Oj