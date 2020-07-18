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18 июля 16:51
автор: Виктор Шарафудинов

Ашот Хачатурянц: Когда «Спартак» не показывает игру, начинается поиск виновных

Глава судейского комитета РФС прокомментировал высказывания представителей красно-белых о работе арбитров.

Ашот Хачатурянц высказался по поводу недовольства со стороны московского «Спартака» по поводу работы судей.

Глава судейского комитета РФС дал интервью для программы Нобеля Арустамяна «Инсайдеры», которая выйдет сегодня в эфире телеканала «Матч Премьер» в 21:05 мск. Отрывок интервью был показан в анонсе.

«Спартак» – это великий клуб с потрясающей историей и колоссальной поддержкой со стороны болельщиков, – отметил Хачатурянц. – Но когда команда не показывает ту игру, которую должна показывать, начинается поиск виновных. Да, были некоторые моменты, которые несправедливо трактовались судьями не в пользу красно-белых. Но в целом это несоответствие между ожиданиями и результатами».

Завтра 19 июля «Спартак» сыграет с «Зенитом» в Санкт-Петербурге в полуфинале Кубка России.

За тур до конца чемпионата команда Доменико Тедеско занимает девятое место, набрав 36 очков.

источник: Телеканал «Матч Премьер»
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