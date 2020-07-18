Полузащитник «Ростова» Байрамян подтвердил, что будет играть за сборную Армении

Федерация футбола Армении сегодня объявила о том, что за национальную сборную страны будет выступать полузащитник российского «Ростова» Хорен Байрамян.

Байрамян присоединится к армянкой национальной команде во время предстоящего сбора, который будет предварять подготовку к турниру Лиги Наций УЕФА.

А вот, что заявил сам 28-летний Байрамян:

«Очень горд, что буду играть за сборную своей родной страны. Я и моя семья очень счастливы, что все это наконец-то стало реальностью. С нетерпением жду, когда наконец надену футболку сборной Армении».

В прошлом Хорен провел семь матчей и забил один гол за молодежную сборную России, а также выступал за юношеские российские команды.