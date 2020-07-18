«Аталанта» на выезде сыграла вничью с «Вероной»

Матч 34-го тура чемпионата Италии «Аталанта» – «Верона» завершился вничью 1:1.

На 50-й минуте счет открыл колумбийский нападающий бергамской команды Дуван Сапата, забив свой 17-й гол в нынешнем чемпионате. На 59-й равновесие восстановил полузащитник хозяев Маттео Пессина.

«Аталанта» в данный момент занимает второе место в серии А, набрав 71 очко. Столько же у «Интера», и миланский клуб свою игру 34-го тура проведет завтра в гостях у «Ромы».

«Верона», которая не может выиграть уже пять матчей кряду (три ничьи и два поражения) находится на девятой строчке турнирной таблицы, имея 45 очков.

21 июля «Аталанта» примет «Болонью», а «Верона» 22 июля сыграет на выезде с «Торино».