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18 июля 21:00
автор: Виктор Шарафудинов

«Сочи» может сыграть против «Крыльев Советов» смешанным составом

Игра заключительного тура чемпионата России запланирована на 22 июля.

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил вероятность проведения выездного матча 30-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

16 июля сочинцы не смогли сыграть против «Тамбова», поскольку у девяти представителей клуба был выявлен коронавирус.

«Варианты состава будут рассматриваться различные, – рассказал Рубашко в интервью ТАСС. – Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков. Он решает, кто будет выходить на игру. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодежки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный.

В ближайшие дни, думаю, все ясно будет. Пока мы готовимся к матчу, «Крылья» знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять».

За тур до конца чемпионата «Сочи» занимает 12-е место, набрав 33 очка и гарантировав себе место в РПЛ на следующий сезон.

«Крылья Советов» находятся на предпоследней 15-й строчке турнирной таблицы, имея 28 очков.

источник: ТАСС
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