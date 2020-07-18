«Сочи» может сыграть против «Крыльев Советов» смешанным составом

Генеральный директор ФК «Сочи» Дмитрий Рубашко оценил вероятность проведения выездного матча 30-го тура чемпионата России против «Крыльев Советов».

16 июля сочинцы не смогли сыграть против «Тамбова», поскольку у девяти представителей клуба был выявлен коронавирус.

«Варианты состава будут рассматриваться различные, – рассказал Рубашко в интервью ТАСС. – Для этого есть главный тренер, который смотрит на состояние игроков. Он решает, кто будет выходить на игру. Тренер, естественно, преследует цель выиграть и дать проявить себя, если будет кто-то из молодежки. В данной ситуации, думаю, если матч состоится, состав будет смешанный.

В ближайшие дни, думаю, все ясно будет. Пока мы готовимся к матчу, «Крылья» знают, что мы собираемся. Там будет видно. Сейчас разные факторы могут на нас повлиять».

За тур до конца чемпионата «Сочи» занимает 12-е место, набрав 33 очка и гарантировав себе место в РПЛ на следующий сезон.