В итальянской серии А «Кальяри» и «Сассуоло» сыграли вничью 1:1.

На 12-й минуте счет открыл нападающий гостей Франческо Капуто, ударом головой забив свой 18-й гол в нынешнем чемпионате.

На 63-й минуте равновесие восстановил лучший снайпер «Кальяри» бразилец Жоао Педро, заодно догнав Капуто по количеству забитых мяч.

Стоит отметить, что островитяне отыгрались вдесятером, поскольку на 48-й минуте был удален за второе предупреждение защитник Андреа Карбони.

«Кальяри» не может выиграть шесть туров кряду, четырежды сыграв вничью и потерпев два поражения. Команда с острова Сардиния занимает 11-е место в чемпионате, набрав 42 очка.