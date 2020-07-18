Ашот Хачатурянц: VAR как маленький ребенок, которого пытаются научить ходить

Ашот Хачатурянц поделился своим мнением по поводу того, почему в России система VAR работает неидеально и вызывает массу нареканий.

Вот, что рассказал председатель судейского комитата РФС в интервью для программы «Инсайдеры» телеканала «Матч Премьер»:

«Почему наши судьи не в ладах с VAR? Я встречался в Москве с Пьерлуиджи Коллиной. У нас состоялась интересная беседа о судействе и VAR. Лучше него никто не скажет. Мне понравилось, как он выразился. В ноябре 2014 года в Белфасте в первый раз стали говорить о VAR как о таковом. За пять лет с нуля была создана система, которая введена уже в большом количестве стран. Это как маленький ребенок, которого пытаются научить ходить.

В России система VAR стала работать с начала второго круга. У нас просто в принципе недостаточно времени, чтобы систему адаптировать, не сделать ошибки, которые были сделаны в других странах, и научиться работать.

Нет никаких сомнений, что этот механизм нужен. Будущее за VAR. Постараемся внести, чтобы можно было рассматривать еще и вторую желтую карточку».