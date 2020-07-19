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19 июля 13:41
автор: Юрий Нечаев

Малафеев надеется увидеть зрелищный футбол в полуфинале Кубка России «Зенит» - «Спартак»

Игра состоится сегодня в Санкт-Петербурге.

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от полуфинала Кубка страны «Зенит» - «Спартак».

«Спартак» имеет мотивацию: в этом сезоне они не очень удачно провели чемпионат и хотят как-то реабилитироваться — выиграть кубок. «Зенит» очень уверенно, с запасом, стал чемпионом, поэтому возможно, что существует небольшая расслабленность.

Надеюсь, что «Спартак» не будет играть от обороны, вряд ли и «Зенит» отдаст инициативу. Если «Спартак» будет пытаться играть острее и где-то рисковать, то мы увидим очень зрелищный матч.

Я ожидаю победы «Зенита», возможно, в дополнительное время, возможно, в серии пенальти», — цитирует Малафеева Sport24.ru.

Напомним, сегодня проходят полуфинальные матчи Кубка России. В эти минуты в Екатеринбурге играют «Урал» и «Химки», а в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Этот поединок начнется в 18:30 мск.

Финал Кубка России пройдет 25 июля в Екатеринбурге.

Добавим, что в этом сезоне «Зенит» уверенно выиграл чемпионат России, гарантировав себе титул за четыре тура до финиша турнира.

«Спартак» после 29 туров занимает девятое место, набрав 36 очков. Победа в Кубке России остается последним шансом для красно-белых попасть в Лигу Европы на следующий год.

источник: Sport24.ru
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