Малафеев надеется увидеть зрелищный футбол в полуфинале Кубка России «Зенит» - «Спартак»

Бывший голкипер «Зенита» и сборной России Вячеслав Малафеев поделился ожиданиями от полуфинала Кубка страны «Зенит» - «Спартак».

«Спартак» имеет мотивацию: в этом сезоне они не очень удачно провели чемпионат и хотят как-то реабилитироваться — выиграть кубок. «Зенит» очень уверенно, с запасом, стал чемпионом, поэтому возможно, что существует небольшая расслабленность.

Надеюсь, что «Спартак» не будет играть от обороны, вряд ли и «Зенит» отдаст инициативу. Если «Спартак» будет пытаться играть острее и где-то рисковать, то мы увидим очень зрелищный матч.

Я ожидаю победы «Зенита», возможно, в дополнительное время, возможно, в серии пенальти», — цитирует Малафеева Sport24.ru.

Напомним, сегодня проходят полуфинальные матчи Кубка России. В эти минуты в Екатеринбурге играют «Урал» и «Химки», а в Санкт-Петербурге встретятся «Зенит» и «Спартак». Этот поединок начнется в 18:30 мск.