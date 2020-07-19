Эден Азар: В индивидуальном плане это был худший сезон в моей карьере

Футболист «Реала» Эден Азар подвел итоги своего первого сезона в мадридском клубе.

«У меня были травмы, но я надеюсь, что все позади. На самом деле, это был не такой уж ужасный сезон, потому что я смог перейти в этот клуб и выиграть чемпионат в первый год.

В индивидуальном плане это был худший год в моей карьере. Он может стать лучше, и следующим трофеем должна стать Лига чемпионов, хотя сделать это будет сложно, потому что впереди «Манчестер Сити», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Напомним, бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» в июле прошлого года. Из-за травм он провел за клуб лишь 21 матч во всех турнирах, отметившись одним голом и семью результативными передачами.

«Реал» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Соперником мадридцев по 1/8 финала является «Манчестер Сити». Первая игра, прошедшая в столице Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.