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19 июля 14:11
автор: Юрий Нечаев

Эден Азар: В индивидуальном плане это был худший сезон в моей карьере

«Реал» выиграл чемпионат Испании и продолжает борьбу в Лиге Чемпионов.

Футболист «Реала» Эден Азар подвел итоги своего первого сезона в мадридском клубе.

«У меня были травмы, но я надеюсь, что все позади. На самом деле, это был не такой уж ужасный сезон, потому что я смог перейти в этот клуб и выиграть чемпионат в первый год.

В индивидуальном плане это был худший год в моей карьере. Он может стать лучше, и следующим трофеем должна стать Лига чемпионов, хотя сделать это будет сложно, потому что впереди «Манчестер Сити», — приводит слова Азара Mundo Deportivo.

Напомним, бельгиец перешел в «Реал» из «Челси» в июле прошлого года. Из-за травм он провел за клуб лишь 21 матч во всех турнирах, отметившись одним голом и семью результативными передачами.

«Реал» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Соперником мадридцев по 1/8 финала является «Манчестер Сити». Первая игра, прошедшая в столице Испании, завершилась победой английского клуба со счетом 2:1.

Ответная встреча состоится в Манчестере 7 августа.

источник: El Mundo Deportivo
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Эден Азар: В индивидуальном плане это был худший сезон в моей карьере
«Реал» выиграл чемпионат Испании и продолжает борьбу в Лиге Чемпионов.
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