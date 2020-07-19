Роман Павлюченко: Если «Химки» «отгрузили» клубу РПЛ три мяча, значит, они хорошо укомплектованы

- Результат меня удивил. Если «Химки» «отгрузили» команде премьер-лиги три мяча, значит, они хорошо укомплектованы, сыграны. Я знаю Сергея Юрана, как он готовит команду, как он может настроить игроков, - приводит слова Павлюченко «РИА Новости».

Напомним, что в воскресном матче ½ финала Кубка России «Урал» на своем поле уступил «Химкам» со счетом 1:3. Во втором полуфинале «Зенит» на своем поле сыграет со «Спартаком». Встреча пройдет сегодня в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.