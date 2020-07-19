ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
19 июля 16:57

Болотенков заменит Богданова в качестве ассистента VAR в матче «Зенит» - «Спартак»

Замена связана с тем, что у Александра Богданова не готовы результаты теста на коронавирус.

«Произошла замена ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» - «Спартак». Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Добавим, что в первом полуфинальном матче подмосковные «Химки» оказались сильнее «Урала». Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.

источник: РФС
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Фигейредо снова победил Джозефа Бенавидеса и стал чемпионом UFС в налегчайшем весеШнуров пока не намерен баллотироваться в ГосдумуНачался чемпионат России по пляжному футболуПодруги фигуристки Александровской о ее смерти: "Были проблемы"Русская Кардашьян вышла в ресторан в платье почти без верхаПогибшая в Москве фигуристка оставила предсмертную записку
«Спартак» назвал стартовый состав на полуфинал Кубка России с «Зенитом»
Тренерский штаб «Спартака» определился с составом на полуфинальный матч Кубка России против «Зенита».
19.07.2020 17:34
Футбол
«Зенит» огласил стартовый состав на кубковый матч со «Спартаком»
Тренерский штаб «Зенита» определился с составом на полуфинальный матч Кубка России со «Спартаком».
19.07.2020 17:28
Футбол
Роман Павлюченко: Если «Химки» «отгрузили» клубу РПЛ три мяча, значит, они хорошо укомплектованы
Бывший нападающий «Урала» поделился мнением о поражении команды «Химкам» в полуфинале Кубка России.
19.07.2020 17:24
Футбол
Терюшков опроверг информацию, что клубы РПЛ предлагали «Химкам» финансовую помощь
Министр спорта и физической культуры Московской области Роман Терюшков сообщил, что клубы РПЛ не предлагали «Химкам» финансовую помощь для выхода в премьер-лигу.
19.07.2020 17:10
Футбол
Болотенков заменит Богданова в качестве ассистента VAR в матче «Зенит» - «Спартак»
Замена связана с тем, что у Александра Богданова не готовы результаты теста на коронавирус.
19.07.2020 16:57
Футбол
«Монако» официально объявил об увольнении Морено
Испанский тренер узнал об этом в субботу после разговора с руководством клуба.
19.07.2020 16:50
Футбол
Андрей Червиченко: Из последних тренеров «Спартака» Тедеско больше всех отдается сердцем
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что красно-белым не стоит увольнять главного тренера команды Доминико Тедеско.
19.07.2020 16:37
Футбол
Червиченко высказался о скандальном видео с участием Дзюбы и Азмуна
Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко считает, что «нельзя лишать футболистов возможности выходить на поле за то, что они подурачились в раздевалке».
19.07.2020 16:19
Футбол
Дмитрий Парфенов: «Урал» провалил игру, а я покидаю команду
Главный тренер «Урала» подал в отставку после поражения в полуфинале Кубка России.
19.07.2020 16:03
Футбол
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика