Болотенков заменит Богданова в качестве ассистента VAR в матче «Зенит» - «Спартак»

«Произошла замена ассистента видеопомощника арбитра в матче 1/2 финала Кубка России «Зенит» - «Спартак». Вместо Александра Богданова был назначен Андрей Болотенков. Это связано с тем, что у Богданова не готовы результаты теста на COVID-19», - говорится в сообщении пресс-службы РФС.

Напомним, что встреча пройдет в воскресенье, 19 июля, в Санкт-Петербурге и начнется в 18:30 по московскому времени.

Добавим, что в первом полуфинальном матче подмосковные «Химки» оказались сильнее «Урала». Игра прошла в Екатеринбурге и завершилась со счетом 3:1.