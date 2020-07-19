Шамиль Газизов: Будут приобретения, которые позволят играть в тот футбол, который хочет Тедеско

- Бюджет (на новый сезон) будет сбалансированный, будут точечные приобретения, которые позволят играть в тот футбол, который хочет Доменико. Это будут игроки, которые усилят «Спартак», сделают его сильнее. Сегодня команда закаляется, она проходит тот этап, когда все больно, все нехорошо, все против, но так и делаются чемпионские команды, - приводит слова Газизова ТАСС.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов рассказал о возможном усилении команды в ближайшее трансферное окно.

Отметим, что за тур до завершения чемпионата России «Спартак» набрал 36 очков и занимает девятую строчку в турнирной таблице РПЛ. В заключительном матче сезона в премьер-лиге красно-белые сыграют на против «Рубина».