«Краснодар» на своем поле проиграл «Динамо» и потерял шансы на второе место в чемпионате

В составе московской команды голами отметились Вячеслав Грулев (26-я минута) и Жоаозиньо (90).

Отметим, что на 17-й минуте встречи прямую красную карточку получил голкипер краснодарской команды Матвей Сафонов.

После этой игры «Динамо» набрало 41 очко и занимает шестую строчку в турнирной таблице РПЛ, «Краснодар» с 49 очками расположился на третьем месте.

В заключительном туре чемпионата «Динамо» дома сыграет против «Оренбурга», а «Краснодар» на своем поле встретится с «Ахматом».