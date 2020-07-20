Актер Маклаков: «Спартак» потерпел поражение от человека с телевизором

Алексей Маклаков, наиболее известный и любимый своей ролью прапорщика Шматко в сериале «Солдаты», прокомментировал поражение любимого «Спартака» в матче с «Зенитом», указав, что москвичи проиграли из-за видеоарбитров.

«Поражение потерпели не от «Зенита», а от человека, который сидел перед телевизором под названием VAR. Не понимаю, о каком матче мы говорим. О том, который был сделан в пользу «Зенита»? Не рассматриваю такие игры, не вижу смысла», - приводит слова артиста News.ru.

Он отметил, что «в этом матче вся страна увидела, что красно-белые болельщики были правы. Нас толкают открыть тропу войны? Зачем? Это делается, чтобы произошел эмоциональный взрыв? Этого делать ни в коем случае нельзя. Откажитесь от системы видеоповторов».

Актер считает, что судьи просто не готовы работать в такой ситуации. По словам Маклакова «раньше был VAR с «навара», а теперь «навар» с VARа. Как бы ты ни старался, невозможно, потому что все решает не то».

«Зенит» на своей арене обыграл в полуфинале Кубка России «Спартак» 2:1 и теперь в решающем матче за трофей встретится с подмосковными «Химками».