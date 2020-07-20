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20 июля 11:26
автор: Кирилл Трофименко

КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном

Полуфинальный матч Кубка России «Зенит» - «Спартак» завершился со счетом 2:1 в пользу хозяев поля.

КДК РФС получил данные от делегатов о замечаниях, сделанных во время полуфинальных матчей Кубка России, а также игры 23-го тура первенства РПЛ «Краснодар» – «Динамо».

На ближайшем заседании будет рассмотрено оскорбительное поведение защитника «Спартака» Андрея Ещенко, а также несогласованный баннер на трибуне болельщиков «Зенита».

Ещенко показал свою не игровую футболку после матча. На майке футболиста была написана завуалированная якобы оскорбительная фраза с изображением медведя в костюме.

Фанаты «Зенита», в свою очередь, вывесили баннер, на котором владелец «Спартака» Леонид Федун изображен в роли героя сериала «Черное зеркало». Было нарисовано, как бизнесмен с экрана разбитого телевизора смотрит на фанатов красно-белых.

КДК отмечает, что другой полуфинал Кубка России, в котором «Урал» проиграл подмосковным «Химкам» 1:3 прошел без эксцессов. Дисциплинарных мер принято не будет.

источник: РФС
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КДК РФС рассмотрит поведение Ещенко и несогласованный баннер с Федуном
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