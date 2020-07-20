Парфенов и Ковтун официально покинули «Урал»

Главный тренер «Урала» Дмитрий Парфенов и его помощники Юрий Ковтун и Андрей Данилов официально расторгли соглашение с клубом из Екатеринбурга.

Как сообщает официальный сайт команды, контракт прекращен по взаимному соглашению сторон.

Готовить команду к матчу заключительного тура РПЛ против «Локомотива» будет главный тренер «Урала-2» Юрий Матвеев.

Напомним, что «Урал» в полуфинале Кубка России проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 1:3, после чего Парфенов и подал в отставку.

«Урал» с 35-ю очками располагается на 11-й строчке первенства РПЛ, обезопасив себя от вылета из элитного дивизиона.