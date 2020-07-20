Дмитрий Парфенов: У «Урала» стало на одного болельщика больше

Дмитрий Парфенов, покинувший пост главного тренера «Урала» из Екатеринбурга после поражения в полуфинальном матче от «Химок» (1:3), написал обращение к поклонникам уральского клуба.

Он поблагодарил всех сотрудников команды, особенно отметив фанатов: «Отдельное спасибо болельщикам. Мы всегда чувствовали поддержку трибун. Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у команды стало как минимум на одного болельщика больше», - приводит слова Парфенова официальный Twitter «Урала».

Специалист признался, что будет переживать за команду и желает ей как можно больше побед.

Напомним, что «Урал» в полуфинале Кубка России проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 1:3, после чего Парфенов и подал в отставку.