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20 июля 13:19
автор: Кирилл Трофименко

Дмитрий Парфенов: У «Урала» стало на одного болельщика больше

Именно так уже бывший тренер команды сказал в своем обращении к фанатам команды.

Дмитрий Парфенов, покинувший пост главного тренера «Урала» из Екатеринбурга после поражения в полуфинальном матче от «Химок» (1:3), написал обращение к поклонникам уральского клуба.

Он поблагодарил всех сотрудников команды, особенно отметив фанатов: «Отдельное спасибо болельщикам. Мы всегда чувствовали поддержку трибун. Я покидаю «Урал», но хочу сказать, что теперь у команды стало как минимум на одного болельщика больше», - приводит слова Парфенова официальный Twitter «Урала».

Специалист признался, что будет переживать за команду и желает ей как можно больше побед.

Напомним, что «Урал» в полуфинале Кубка России проиграл подмосковным «Химкам» со счетом 1:3, после чего Парфенов и подал в отставку.

источник: ФК «Урал»
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