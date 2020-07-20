Киевское «Динамо» уволит тренеров

Киевское «Динамо» приняло решение расторгнуть контракт с главным тренером команды Алексеем Михайличенко и его ассистентами. Руководство клуба не удовлетворено результатами клуба, достигнутыми при нынешних наставниках.

«Руководство клуба и многочисленную армию динамовских болельщиков не может удовлетворить текущий уровень игры команды, отсутствие прогресса, достаточного для борьбы за звание чемпиона Украины и достойного выступления в европейских клубных турнирах. Для этого игра «Динамо» должна выйти на качественно иной уровень», - говорится в сообщении пресс-службы украинского клуба.

Отмечается, что подготовку к новому сезону «Динамо» начнет с новым тренерским штабом. Однако не уточняется, какие специалисты претендуют на эту должность.

В сезоне-2019/20 «Динамо» выиграло Кубок Украины и заняло второе место в чемпионате Украины.