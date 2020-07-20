Юрий Никифоров: «Зенит» по игре и по делу досрочно стал чемпионом

- У «Зенита» очень сбалансированная команда, которая способна прибавлять в любой момент. На данный момент у этой команды нет конкурентов в российской премьер-лиге, «Зенит» по игре и по делу досрочно стал чемпионом, - цитирует Никифорова «РИА Новости».

Напомним, что «Зенит» гарантировал себе победу в чемпионате страны за четыре тура до завершения чемпионата РПЛ.

Отметим, что клуб из Санкт-Петербурга стал чемпионом России в шестой раз за свою историю и сравнялся по этому показателю с московским ЦСКА.