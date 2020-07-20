Кашшаи прокомментировал спорные моменты в полуфинале Кубка России

- Была борьба между Соболевым и Жирковым. Соболев тянул и толкал Жиркова, затем он начал отвечать. Что касается эпизода с Айртоном, то это нормальная ситуация - борьба, в ней не было нарушения. И третий инцидент - здесь необходимо оценить степень контакта, борьба была в ногу, это неосторожная игра, правильное решение - не показывать красную карточку. Четвертый эпизод - Соболев и Барриос. Можно ясно увидеть, что Соболев упал, потому что поскользнулся. И споткнулся о землю. Он не выражал проблем, по реакции было видно, что он упал не из-за контакта с Барриосом. Это часть футбола, такое случается, - приводит слова Кашшаи телеграм-канал «Футбольный Биги».

Напомним, что в воскресенье «Зенит» на своем поле обыграл «Спартак» со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где 25 июля сыграет против «Химок», ранее в другом полуфинале обыгравших «Урал» (3:1).