Виктор Кашшаи: С момента введения VAR в премьер-лиге число серьезных ошибок значительно сократилось

- С момента введения VAR в премьер-лиге число серьезных ошибок значительно сократилось. Наша следующая задача - сокращение времени просмотра эпизодов VAR, - цитирует Кашшаи ТАСС.

Ранее глава департамента судейства РФС прокомментировал спорные эпизоды в полуфинальном матче Кубка России между «Зенитом» и «Спартаком».

Добавим, что в воскресенье клуб из Санкт-петербурга на своем поле обыграл красно-белых со счетом 2:1 и вышел в финал Кубка России, где 25 июля сыграет против «Химок», ранее в другом полуфинале обыгравших «Урал» (3:1).