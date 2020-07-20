Сергей Ташуев: «Локомотив» заслуженно занял второе место в чемпионате

- Надо отдать должное Николичу за то, что ничего не испортил, стабильно прошел этот отрезок, и команда заслуженно заняла второе место. Это однозначно. А другие команды лихорадило, особенно «Краснодар», - приводит слова Ташуева «РИА Новости».

Напомним, что в минувшее воскресенье в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России «Краснодар» дома уступил «Динамо» со счетом 2:0. После этой игры краснодарская команда потеряла шансы догнать в турнирной таблице российской премьер-лиги занимающий второе место «Локомотив».

Таким образом, «Локомотив» гарантировал себе второе место в чемпионате, которое дает право на прямое попадание в число участников группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов.