Юрий Семин: Рад за болельщиков «Локомотива», которые смогут насладиться матчами главного Еврокубка

«Поздравляю игроков и болельщиков «Локо» с выходом в групповой турнир Лиги чемпионов. Игроки показали, что футбол для них главное дело. Рад за болельщиков, которые смогут в третий раз подряд после 14-летнего перерыва насладиться матчами главного Еврокубка!» - написал Семин в своем инстаграме.

Напомним, что в минувшее воскресенье в матче перенесенного 23-го тура чемпионата России «Краснодар» дома уступил «Динамо» со счетом 2:0. После этой игры краснодарская команда потеряла шансы догнать в турнирной таблице российской премьер-лиги занимающий второе место «Локомотив».

Таким образом, «Локомотив» гарантировал себе второе место в чемпионате, которое дает право на прямое попадание в число участников группового этапа следующего розыгрыша Лиги чемпионов.