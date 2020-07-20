Почеттино отказался от работы в «Монако» и может сменить Сарри на посту главного тренера «Ювентуса»

Как сообщает Football Italia, журналист Il Giornale Луиджи Гелпа утверждает, что бывшему наставнику «Тоттенхэма» предложили пост главного тренера в «Монако». Однако, аргентинец отказал французской команде, отметив, что не может согласиться, так как «уже пообещал другому топ-клубу» на следующий сезон.

Как отмечает издание, подразумевается, что этим клубом может быть «Ювентус», поскольку Почеттино был одним из кандидатов на пост главного тренера туринской команды до того, как Маурицио Сарри пришел на смену Максу Аллегри.

Ранее La Gazzetta dello Sport сообщала, что Сарри может быть уволен с поста главного тренера, если «Ювентус» не сможет дойти до финала Лиги чемпионов. В этом случае руководство туринского клуба рассчитывает, что команду возглавит аргентинский специалист.