Кальеха официально покинул пост главного тренера «Вильярреала»

«Клуб хочет поблагодарить Хавьера за его работу, преданность делу и профессионализм во время его работы в качестве тренера первой команды и желает ему удачи в его спортивной карьере», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что Кальеха возглавлял «Вильярреал» на протяжении последних трех сезонов. Всего под руководство специалиста команда провела 131 официальный матч (57 побед, 30 ничьих и 44 поражения). По итогам сезона-2019/20 «Вильярреал» занял пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.