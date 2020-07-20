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20 июля 21:15

Кальеха официально покинул пост главного тренера «Вильярреала»

«Вильярреал» объявил об отставке Хавьера Кальехи с поста главного тренера команды.

«Клуб хочет поблагодарить Хавьера за его работу, преданность делу и профессионализм во время его работы в качестве тренера первой команды и желает ему удачи в его спортивной карьере», - говорится в заявлении пресс-службы клуба.

Напомним, что Кальеха возглавлял «Вильярреал» на протяжении последних трех сезонов. Всего под руководство специалиста команда провела 131 официальный матч (57 побед, 30 ничьих и 44 поражения). По итогам сезона-2019/20 «Вильярреал» занял пятую строчку в турнирной таблице чемпионата Испании и завоевал путевку в групповой этап Лиги Европы.

источник: ФК «Вильярреал»
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