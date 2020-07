Нападающий «Ювентуса» Криштиану Роналду отметил важность победы над «Лацио» в 34-м туре чемпионата Италии.

«Очень важная победа! Мы почти у цели! Вперед», — написал португалец в Twitter.

A very important victory! We’re almost there guys! Let’s go 💪🏼💪🏼 #FinoAllaFine #forzajuve pic.twitter.com/thSo8N5PgN