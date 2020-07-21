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21 июля 10:02
автор: Юрий Нечаев

Генеральный директор «Сочи» рассказал о самочувствии заразившихся коронавирусом сотрудников клуба

Завтрашняя игра «Крылья Советов» - «Сочи» отменена.

Генеральный директор »Сочи» Дмитрий Рубашко рассказал, как протекает болезнь у заразившихся коронавирусом сотрудников клуба.

«Мы практически ежедневно тестируемся: тесты показывают то положительный, то отрицательный результат. Болезнь протекает, к счастью, бессимптомно, есть небольшая температура, которую кто-то чувствует, а кто-то нет. В любом случае, нам нужно этот карантин выждать. Поехать на матч нет возможности», - приводит слова Рубашко ТАСС.

Напомним, встреча 29-го тура РПЛ «Тамбов» - «Сочи» была отменена из-за того, что у девяти сотрудников сочинского клуба был выявлен коронавирус.

Вчера было объявлено, что встреча заключительного, 30-го тура чемпионата России между «Крыльями Советов» и «Сочи» также не состоится.

Сочинцы занимают 12-е место в турнирной таблице РПЛ, набрав 33 очка после 28 туров.

источник: ТАСС
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