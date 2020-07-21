«Спартак»: Метастазы сильно поразили судейский организм

Мы гордимся, что у нас есть вы! И благодарим вас за поддержку в этот тяжелый и неудачный для всех нас сезон.

Неудачные результаты на поле, приостановка чемпионата, ограничения по вместимости трибун, отсутствие гостевых секторов — несмотря на это, мы всегда чувствовали вашу поддержку, вас было слышно даже на кубковом матче в Санкт-Петербурге!

Спасибо большое! Мы это ценим!

Вместе с тем хотим отметить, что результаты команды на поле не всегда зависели только от наших ребят. Некоторые судейские решения против «Спартака» зачастую невозможно объяснить логически.

Проблема судейства в нашем футболе существовала давно, но необходимо дать руководству РФС во главе с Александром Дюковым возможность исправить ситуацию. Метастазы сильно поразили судейский организм, и на его оздоровление требуется время. Верим, что в следующем сезоне нас будут судить без большого количества грубых ошибок.

Вместе за «Спартак»!», - говорится в обращении.

Напомним, 19 июля в полуфинале Кубка России «Спартак» уступил «Зениту» со счетом 1:2. Многие болельщики красно-белых остались недовольны работой арбитров как в этой игре, так и по ходу всего сезона.

После 29 туров спартаковцы занимают девятое место в таблице, набрав 36 очков. Завтра, в заключительном туре чемпионата, красно-белые сыграют в гостях против «Рубина».