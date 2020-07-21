Леонид Слуцкий: «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба

Главный тренер «Рубина» Леонид Слуцкий поделился ожиданиями от матча 30-го тура чемпионата РПЛ против «Спартака».

«Московский «Спартак» является большим раздражителем абсолютно для любого клуба. Если у тебя столько традиций, то ты обречен, что команды играют против тебя с удвоенной энергией. Матч с такой большой командой, для нашей молодой во всех смыслах команды, очень важен.

Дополнительное волнение, ответственность сковывали нас. Когда задача была решена, качество игры выросло. Прежде всего из-за того, что нет такого напряжения. Со «Спартаком» буду понимать, что сверхдополнительного волнения нет, а есть высокий уровень ответственности и желание сыграть максимально качественно», - цитирует специалиста пресс-служба клуба.

Напомним, завтра, 22 июля, пройдут семь матчей 30-го тура чемпионата России. Все игры начнутся в 19:00 по московскому времени.

В Казани встретятся «Рубин» и «Спартак».