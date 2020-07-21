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21 июля 11:32
автор: Юрий Нечаев

Спортивный директор «Ювентуса»: Без сомнения, Сарри будет тренером «Юве» в следующем сезоне

Итальянец возглавил клуб в июле 2019 года.

Спортивный директор «Ювентуса» Фабио Паратичи выразил уверенность в том, что Маурицио Сарри продолжит возглавлять туринский клуб в следующем сезоне.

«Я здесь уже десять лет, мы девять лет почти в режиме нон-стоп на вершине таблицы. Мы пять лет побеждали с Аллегри, но разговоры были после каждой ничьей или даже победы. Без сомнения, Сарри будет тренером «Ювентуса» в следующем сезоне», — цитирует Паратичи Football Italia.

Напомним, Сарри стал главным тренером туринского клуба в июле прошлого года. Под его руководством команда провела 47 матчей, одержала 32 победы, восемь раз сыграла вничью и потерпела семь поражений.

«Старая Синьора» возглавляет турнирную таблицу чемпионата страны, за четыре тура до конца турнира опережая ближайшего преследователя, миланский «Интер», на восемь очков.

«Ювентус» продолжает борьбу за победу в Лиге чемпионов. Первая игра 1/8 финала против «Лиона» завершилась победой французского клуба со счетом 1:0. Ответная встреча состоится в Турине 7 августа.

источник: Football Italia
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