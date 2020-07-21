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21 июля 12:44
автор: Юрий Нечаев

Александр Мостовой: Вопросов по судейству очень много

В чемпионате России завтра пройдет последний, 30-й тур.

Бывший полузащитник «Спартака», «Сельты» и сборной России Александр Мостовой высказал свою точку зрения на проблему судейства в российском футболе.

«Вопросов по судейству очень много, не только в играх «Спартака», но и в других матчах. Я удивлен многими решениями, учитывая то, что везде есть VAR. Очень спорное судейство со знаком «минус».

Думаю, что нет предпосылок к улучшению судейства. О том, что сейчас происходит, я говорил, когда VAR только появился - все равно мы будем упираться в главного судью», - цитирует Мостового ТАСС.

Напомним, по ходу всего сезона не утихают разговоры по поводу судейства в российском футболе. В частности, болельщики «Спартака» после поражения в полуфинале Кубка России от «Зенита» (1:2) были недовольны работой бригады арбитров во главе с Сергеем Ивановым. Позднее объединение «Фратрия» написало открытое письмо в адрес президента РФС Александра Дюкова с просьбой обратить внимание на работу судей в матчах с участием их любимой команды.

20 июля руководитель департамента судейства РФС Виктор Кашшаи поддержал Иванова во всех спорных эпизодах матча «Зенит» - «Спартак».

источник: ТАСС
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