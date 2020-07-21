Агент: Луценко хотят пригласить почти все российские топ-клубы

Известный футбольный агент Александр Маньяков сообщил, что практически все российские топ-клубы проявляют заинтересованность в услугах нападающего тульского «Арсенала» Евгения Луценко.

«Луценко хотят практически все. Сами понимаете, что второй лучший бомбардир РПЛ обязательно получит классные предложения в конце сезона. Кто-то скажет, что ему 33 года. Ну и что? Два года он легко отыграет на высоком уровне.

Луценко — здравомыслящий парень. Он понимает, что в топ-клубе место в основе ему не гарантируют, но ежедневно доказывать и демонстрировать результат он будет.

Поэтому почти все топы хотят пригласить Евгения. Он понятен, профессионален и не токсичен», — написал Маньяков в своем телеграм-канале.

Напомним, Луценко является воспитанником столичного «Торпедо». В 2019 году он перешел из «Динамо» в «Арсенал».