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21 июля 15:38
автор: Юрий Нечаев

«Уфа» продаст нескольких футболистов из-за финансовых трудностей

Завтра уфимцы завершат сезон домашним матчем против «Арсенала».

«Уфа» будет вынуждена расстаться с несколькими игроками из-за финансовых трудностей.

Об этом сообщил председатель попечительского совета клуба Ростислав Мурзагулов.

«В этом году трех-четырех игроков мы продадим, потому что год был непростым и за рамки бюджета мы вышли. Конкретных клубов не называю, потому что пока никаких договоренностей мы не достигли. Команда без игроков не останется, и задачи у нее будут те же - биться за результаты, близкие к шестому-седьмому месту», - рассказал Мурзагулов в интервью ТАСС.

Напомним, 22 июля в РПЛ будут сыграны матчи заключительного, 30-го тура. После 29 проведенных игр «Уфа» занимает восьмое место в турнирной таблице, имея в своем активе 37 очков.

Завтра уфимский клуб на своем поле примет тульский «Арсенал». Встреча начнется в 19:00 мск.

источник: ТАСС
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