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21 июля 15:54
автор: Юрий Нечаев

Шамиль Газизов: «Спартак» должен завершить чемпионат с высоко поднятой головой

Завтра красно-белые сыграют в Казани.

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что команда должна завершить чемпионат на высокой ноте.

«Нас ждет заключительный матч. Надо стараться подняться как можно выше в таблице. «Рубин» — сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой.

Понятно, что поражение от «Зенита» положительных эмоций не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше», - цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, завтра, 22 июля, пройдут семь матчей 30-го тура чемпионата России. Все игры начнутся в 19:00 по московскому времени.

В Казани встретятся «Рубин» и «Спартак».

Команды расположились на соседних строчках в турнирной таблице. В активе «Спартака» 36 очков и девятая позиция, у «Рубина» - 35 очков и десятое место.

Добавим, что встреча первого круга между этими командами завершилась вничью, 0:0.

источник: Sport24.ru
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