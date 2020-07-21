Шамиль Газизов: «Спартак» должен завершить чемпионат с высоко поднятой головой

Генеральный директор «Спартака» Шамиль Газизов считает, что команда должна завершить чемпионат на высокой ноте.

«Нас ждет заключительный матч. Надо стараться подняться как можно выше в таблице. «Рубин» — сильная команда, должна получиться хорошая игра. Наша команда должна показать, что мы заканчиваем чемпионат с высоко поднятой головой.

Понятно, что поражение от «Зенита» положительных эмоций не добавило. Но мы подходим к этому профессионально, двигаемся дальше», - цитирует Газизова Sport24.ru.

Напомним, завтра, 22 июля, пройдут семь матчей 30-го тура чемпионата России. Все игры начнутся в 19:00 по московскому времени. В Казани встретятся «Рубин» и «Спартак».