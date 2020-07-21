Защитник сборной Италии Алессандро Флоренци попрощался с «Валенсией».

30 января испанский клуб арендовал Флоренци у «Ромы» до конца сезона-2019/20.

«Валенсия приняла меня с большой любовью, – написал Алессандро в инстаграме. – Большое спасибо, городу, клубу и болельщикам! Я чувствовал себя как дома. Большое спасибо всем моим коллегам! Я играл вместе с фантастическими игроками. У «Валенсии» стало на одного преданного болельщика больше. Ваш Алессандро».

Контракт 29-летнего Флоренци с «Ромой» рассчитан до лета 2023 года. За главную команду римского клуба Алессандро выступает с 2012-го.

Всего в составе «Валенсии» итальянский защитник сыграл 14 матчей, не отметившись результативными действиями. Левантийцы заняли девятое место в чемпионате Испании и не попали в еврокубки.