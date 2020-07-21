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21 июля 18:20
автор: Виктор Шарафудинов

«Сельта» заключила контракт с перуанцем Тапиа, который играл за «Фейеноорд»

В прошлом году полузащитником интересовался «Локомотив».

Официальный твиттер «Сельты» сообщил о заключении контракта с 24-летним опорным полузащитником сборной Перу Ренато Тапиа.

Соглашение рассчитано до лета 2024 года. С лета 2016-го перунец выступал за «Фейенорд» с перерывом на 5-месячную аренду в «Виллем II» в первой половине прошлого года. Всего в составе роттердамского клуба Тапиа сыграл 69 матчей, забив два мяча и сделав четыре голевые передачи. К галисийцам Ренато присоединился на правах свободного агента.

Ранее СМИ сообщали об интересе к хавбеку со стороны московского «Локомотива».

источник: ФК «Сельта»
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