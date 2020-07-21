ФутболХоккейФигурное катаниеБокс/ММАБаскетболТеннисФормула 1Девушка дня>x
Авто/МотоАкадемическая гребляБаскетболБейсболБиатлонБобслейБоксВелошоссеВодное полоВолейболВольная борьбаГандболГольфГорнолыжный спортГреко-римская борьбаДзюдоКаратеКерлингКиберспортКонный спортКонькобежный спортЛегкая атлетикаЛыжный спортММАНастольный теннисОлимпиадаПаралимпиадаПарусный спортПлаваниеПляжный футболПрыжки в водуПрыжки с трамплинаРегбиСамбоСанный спортСинхронное плаваниеСкелетонСноубордСовременное пятиборьеСпортивная гимнастикаСтрельбаСумоТеннисТхэквондоТяжелая атлетикаУниверсиадаФехтованиеФигурное катаниеФормула-1ФристайлФутболФутбол американскийФутзалХоккейХоккей с мячомХроникаХудожественная гимнастикаШахматыШорт-трекЭкстремальныеЮношеские игры
21 июля 19:48
автор: Виктор Шарафудинов

Бывший защитник «Барселоны» Матье завершил карьеру в 36 лет

С 2017 года француз выступал за лиссабонский «Спортинг».

Бывший футболист «Валенсии» и «Барселоны» Жереми Матье объявил о завершении профессиональной карьеры в 36-летнем возрасте.

В нынешнем сезоне француз сыграл 25 игр за лиссабонский «Спортинг», забив три мяча и сделал одну результативную передачу, но был вынужден пропустить заключительные матчи сезона из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«Я думал, что завершу карьеру по-другому, но это все – часть футбола, – цитирует слова Матье Get French Football News. – Я получил травму на тренировке. Мне так хотелось провести последний матч на поле, но судьба распорядилась иначе. В любом случае я играл 19 лет, проживая эту жизнь со всеми ее взлетами и падениями, радостью и слезами, победами и поражениями. Мне действительно нравилось делать то, что я люблю и буду любить всегда».

До перехода в «Спортинг» в 2017 году, Матье провел три сезона в составе «Барселоны», став победителем Лиги чемпионов в 2015-м, а также дважды выиграв чемпионат и трижды Кубок Испании.

Также в активе Матье выступления за «Сошо», «Тулузу» и «Валенсию». Всего на клубном уровне он сыграл 615 официальных матчей, забив 41 мяч и сделав голевых передач, а вдобавок провел пять игр за национальную сборную Франции.

источник: Get French Football News
Яндекс Новости: Добавить в источникиGoogle Новости: Добавить в источникиБольше интересного на канале: Дзен
Это интересно:
Международный союз конькобежцев выразил соболезнования в связи с гибелью фигуристки Александровской«Спартак» стал неофициальным чемпионом МосквыОбновленная «Черная серия» Mercedes-AMG GT сбросила камуфляжФигуристка Александровская трагически погиблаВратарь ФК «Краснодар» Крицюк досрочно покинул клубТюрьма не наставила на путь истинный: что отчебучил Кокорин
Бывший защитник «Барселоны» Матье завершил карьеру в 36 лет
С 2017 года француз выступал за лиссабонский «Спортинг».
21.07.2020 19:48
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Бывший нападающий «Оренбурга» Деспотович стал игроком «Рубина»
Серб получил статус свободного агента 1 июля.
21.07.2020 18:59
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Вратарь Заборовский, в которого попала молния, подписал первый профессиональный контракт
16-летний футболист остался в команде «Знамя Труда» на новых условиях.
21.07.2020 18:34
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
«Сельта» заключила контракт с перуанцем Тапиа, который играл за «Фейеноорд»
В прошлом году полузащитником интересовался «Локомотив».
21.07.2020 18:20
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Флоренци попрощался с «Валенсией»
Итальянец сыграл за испанский клуб 14 матчей.
21.07.2020 17:54
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Владимир Дядюн: Футболисты «Химок» успевают днем порадоваться, а вечером расстроиться. Хотим в РПЛ
Окончательное решение должно быть принято 22 июля.
21.07.2020 17:32
Футбол
автор: Виктор Шарафудинов
Шамиль Газизов: «Спартак» должен завершить чемпионат с высоко поднятой головой
Завтра красно-белые сыграют в Казани.
21.07.2020 15:54
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Уфа» продаст нескольких футболистов из-за финансовых трудностей
Завтра уфимцы завершат сезон домашним матчем против «Арсенала».
21.07.2020 15:38
Футбол
автор: Юрий Нечаев
«Алавес» расстался с главным тренером Муньисом
Под его руководством команда провела всего четыре матча.
21.07.2020 15:09
Футбол
автор: Юрий Нечаев
Деспотович близок к переходу в «Рубин». Он уже в Казани (фото)
Игрок не стал продлевать контракт с «Оренбургом».
21.07.2020 14:51
Футбол
автор: Юрий Нечаев
О компании Реклама на сайте Вакансии Политика конфиденциальности Правовая информация 16+
© ООО «Редакция газеты «Советский спорт» 2020г. Все права защищены.
 яндекс.метрика