Бывший защитник «Барселоны» Матье завершил карьеру в 36 лет

Бывший футболист «Валенсии» и «Барселоны» Жереми Матье объявил о завершении профессиональной карьеры в 36-летнем возрасте.

В нынешнем сезоне француз сыграл 25 игр за лиссабонский «Спортинг», забив три мяча и сделал одну результативную передачу, но был вынужден пропустить заключительные матчи сезона из-за проблем с ахилловым сухожилием.

«Я думал, что завершу карьеру по-другому, но это все – часть футбола, – цитирует слова Матье Get French Football News. – Я получил травму на тренировке. Мне так хотелось провести последний матч на поле, но судьба распорядилась иначе. В любом случае я играл 19 лет, проживая эту жизнь со всеми ее взлетами и падениями, радостью и слезами, победами и поражениями. Мне действительно нравилось делать то, что я люблю и буду любить всегда».

До перехода в «Спортинг» в 2017 году, Матье провел три сезона в составе «Барселоны», став победителем Лиги чемпионов в 2015-м, а также дважды выиграв чемпионат и трижды Кубок Испании.

Также в активе Матье выступления за «Сошо», «Тулузу» и «Валенсию». Всего на клубном уровне он сыграл 615 официальных матчей, забив 41 мяч и сделав голевых передач, а вдобавок провел пять игр за национальную сборную Франции.