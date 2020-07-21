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21 июля 20:39
автор: Виктор Шарафудинов

Геннадий Орлов: Я бы понял Федуна, если бы «Спартак» был на втором месте, но он девятый. Логика где?

В полуфинале Кубка России красно-белые уступили «Зениту».

Журналист Геннадий Орлов прокомментировал слова владельца «Спартака» Леонида Федуна о том, что московский клуб был бы чемпионом, если бы на его матчах судьи работали так же как на встречах «Зенита».

Вот, что рассказал Орлов в эфире «Радио Зенит»:

«Федун говорит, что «Спартак» надо судить как «Зенит», и тогда они будут все выигрывать. Я понимаю, если бы он был на втором месте, но его команда девятая! Ну хорошо, «Зенит» он не любит, помогают «Зениту». А как относиться к остальным семи командам, которые опередили «Спартак»? Логика где? Он цепляется за главного раздражителя, а остальные-то команды не может превзойти.

Сколько мячей напропускали, сколько очков потеряли, а он после матча говорит: «Да мы могли выиграть...» В каждой игре случается многое, но на этот раз Азмун так мазал, как никогда прежде. А как Дзюба головой сыграл? Полное превосходство «Зенита»! Если бы, не дай бог, «Спартак» выиграл, то это было бы какое-то чудо».

В нынешнем сезоне «Зенит» досрочно завоевал чемпионский титул во второй раз подряд. «Спартак» накануне последнего тура занимает девятое место, не имея шансов выйти в еврокубки.

источник: Радио «Зенит»
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