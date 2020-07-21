«Сочи» официально присудили техническое поражение в игре против «Тамбова»

Контрольно-дисциплинарный комитет Российского футбольного союза присудил «Сочи» техническое поражение в матче 29-го тура чемпионата России против «Тамбова».

«За неявку на матч – присудить поражение ФК «Сочи» в матче 29-го тура чемпионата России между командами «Тамбов» и «Сочи» со счетом 0:3, присудить победу ФК «Тамбов» в указанном матче со счетом 3:0», – сказано в тексте решения, которое размещено в Telegram-канале РФС.

Вдобавок «Сочи» условно оштрафован на 1,5 миллиарда рублей.

В ФК «Сочи» решили не ехать на матч против «Тамбова» после того, как девятеро футболистов заразились коронавирусом.

«Тамбов» набрал 31 очко и теперь не опустится ниже 14-го ниже. Тамбовская команда и «Ахмат» имеют преимущество над «Крыльями Советов» по личным встречам, и самарцы не смогут покинуть предпоследнюю 15-ю строчку.