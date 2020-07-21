Ещенко дисквалифицирован на три матча за майку с матом

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил, что футболист «Спартака» Андрей Ещенко дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 тысяч рублей за демонстрацию майки с оскорбительными словами.

Вот, что заявил председатель КДК РФС Артур Григорьянц:

«По результатам матча 1/2 финала Кубка России «Зенит» – «Спартак» футболист «Спартака» Андрей Ещенко был дисквалифицирован на три матча Кубка России и оштрафован на 50 000 рублей за оскорбительное поведение в отношении лиц, которые не являются официальными лицами матча, выраженное в демонстрации после игры майки с оскорбительным содержанием».

Поскольку «Спартак», уступив «Зениту» 1:2 завершил выступление в нынешнем розыгрыше турнира, 36-летний Ещенко будет отбывать свою дисквалификацию в следующем сезоне.