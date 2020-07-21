КДК РФС выписал «Спартаку» штрафов на 360 тысяч рублей за матч против «Ахмата»

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил об итогах заседания КДК РФС.

«Спартак» наказан штрафом в размере 360 тысяч рублей за различные нарушения по итогам матча 29-го тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата».

Московскому клубу придется заплатить 250 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления чемпионата России, 100 тысяч – за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также еще 10 тысяч – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

Самарские «Крылья Советов» по итогам матча с «Краснодаром» (0:0) оштрафованы на 240 тысяч рублей, а их форвард волжан Егор Голенков – на 100 тысяч за нарушение регламента возобновления чемпионата России.

«Рубин» заплатит штраф 250 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления чемпионата России по итогам игры с «Ростовом» (0:0), а главный тренер казанцев Леонид Слуцкий по той же статье оштрафован на 150 тысяч.