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21 июля 21:40
автор: Виктор Шарафудинов

КДК РФС выписал «Спартаку» штрафов на 360 тысяч рублей за матч против «Ахмата»

15 июля красно-белые разгромили грозненский клуб со счетом 3:0.

Официальный сайт Российского футбольного союза сообщил об итогах заседания КДК РФС.

«Спартак» наказан штрафом в размере 360 тысяч рублей за различные нарушения по итогам матча 29-го тура чемпионата России по футболу против грозненского «Ахмата».

Московскому клубу придется заплатить 250 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления чемпионата России, 100 тысяч – за скандирование зрителями оскорбительных выражений, а также еще 10 тысяч – за использование зрителями на стадионе пиротехнических изделий во время матча без бросания на трибуны, поле и прилегающую к полю территорию.

Самарские «Крылья Советов» по итогам матча с «Краснодаром» (0:0) оштрафованы на 240 тысяч рублей, а их форвард волжан Егор Голенков – на 100 тысяч за нарушение регламента возобновления чемпионата России.

«Рубин» заплатит штраф 250 тысяч рублей за нарушение регламента возобновления чемпионата России по итогам игры с «Ростовом» (0:0), а главный тренер казанцев Леонид Слуцкий по той же статье оштрафован на 150 тысяч.

Главный тренер московского ЦСКА Виктор Гончаренко за свое поведение во время дерби с «Локомотивом» (1:2) оштрафован суммарно на 130 тысяч рублей, из которых заплатит 100 тысяч за нарушение регламента возобновления чемпионата России.

Тренер «Локомотива» Марко Николич заплатит 20 тысяч за выход за пределы технической зоны без разрешения судьи.

Наказан и «Зенит». За нарушение регламента возобновления чемпионата России во время матча против «Оренбурга» (4:1) клуб из Санкт-Петербурга заплатит 200 тысяч.

источник: РФС
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